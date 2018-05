Stadsbestuur start huurgarantiefonds 22 mei 2018

Kortrijk start als eerste stad in Vlaanderen met een gewaarborgde huur voor eigenaars. Het OCMW staat daarbij borg voor kwetsbare huurders, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden die tijdelijk hun huur niet kunnen betalen. "Zo vermijden we uithuiszettingen of het vroegtijdig afbreken van huurcontracten", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a). Er wordt tot 100.000 euro in het fonds gestopt. Het fonds komt tussen voor de betaling van maximaal zes maanden huur. De huurder moet de tussenkomst nadien terugbetalen, eventueel met hulp van een afbetalingsplan. Het OCMW gaat uit van zo'n 75 dossiers per jaar. Er zijn wel voorwaarden. Verhuurders moeten een pand in een degelijke staat en aan marktconforme prijs verhuren. Bijkomende kosten worden tot een minimum beperkt. Huurders zijn bereid om enkel in een pand te wonen dat op hun gezinssituatie is afgestemd. En ze laten huisbezoeken toe om zeker te zijn dat het pand correct bewoond wordt. (LPS)