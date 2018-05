Stad wil horecazaak in Hoeve te Coucx 03 mei 2018

02u37 0 Kortrijk Het bezoekerscentrum Hoeve te Coucx op Hoog Kortrijk zoekt een zomerse invulling, met aandacht voor kindvriendelijkheid en het ecologisch stadsgroen Marionetten.

"Het is met de vele wandelaars en het vlakbijgelegen ziekenhuis AZ Groeninge de ideale plaats voor horeca", zegt schepen van Mensen en Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). Het stadsbestuur lanceert daarom een oproep om concepten in te dienen. Mensen met interesse kunnen dat vanaf dinsdag 8 mei, door te mailen naar hoevetecoucx@kortrijk.be. Concepten indienen kan tot 1 juni. Een jury zal nadien de winnaar aanduiden. De huurprijs wordt laagdrempelig. De in 2010 gerestaureerde hoeve uit de vijftiende eeuw is een beschermd monument. Het bezoekerscentrum maakt wandelaars, natuurliefhebbers en fietsers wegwijs in het omliggende groen. Je kan parkeren aan de hoeve. Rond de hoeve heb je een boomgaard, hooiland en een vlinderweide. En er ligt een ecoduct of natuurbrug vlakbij, waarop dieren zoals reeën oversteken tussen het Kennedybos en het stadsgroen Marionetten.





"De hoeve ligt in een groene parel van 60 hectare groot, die het Kennedybos met het groeiende Preshoekbos verbindt", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Ideaal om een frisse neus te halen of te ravotten, zoals in het speelbos aan het Don Boscocollege. Het geheel groeit stilaan uit tot een open gebied, afgewisseld met bomen. Zo heb je er ook een speelheuvel en tal van wandel- en fietspaden."





Ook uitkijkpunt Libel ligt niet ver van de hoeve. (LPS)