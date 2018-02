Stad werft Vlaamse ombudsman aan 21 februari 2018

De Vlaamse ombudsman Bart Weekers (49) is straks ook de ombudsman van Kortrijk. Weekers volgt Christian Deleu (67) op, de gewezen stafhouder van de balie. Kortrijk is zo de eerste gemeente die de Vlaamse ombudsman inzet om te bemiddelen in (vaak uitzichtloze) conflicten tussen inwoners en de stad. Het stadsbestuur rekent op zo'n vijftien dossiers per jaar en maakt een budget van 10.000 euro per jaar vrij voor Bart Weekers, die drie jaar zal werken voor Kortrijk. Weekers treedt wel pas midden maart in functie in Kortrijk, na zijn eedaflegging in de volgende gemeenteraad.





Leuk detail: Kortrijk heeft met 1777 een meldpunt, de Vlaamse overheid werkt met 1700. (LPS)