Stad voert strijd tegen hondenpoep op NIEUWE CAMPAGNE MET AFFICHES, GAS-BOETES TOT 250 EURO PETER LANSSENS

27 maart 2018

03u05 0 Kortrijk De stad voert de strijd tegen hondenpoep op omdat het nog steeds de grootste ergernis van inwoners is. Er komen affiches op 'hotspots' zoals op de begraafplaats Hoog Kortrijk. Betrapte overtreders riskeren een GAS-boete tot 250 euro.

Het probleem met hondenpoep op openbaar domein is niet dramatisch in Kortrijk met tot 70 meldingen per jaar via het meldpunt 1777. En volgens de recente stadsmonitor, een driejaarlijkse bevraging in centrumsteden, scoort Kortrijk op het vlak van bewoners die recent last ondervonden van hondenpoep met 16 procent lager dan het gemiddelde van 18 procent in Vlaanderen. Toch blijft het de grootste ergernis. "Zo schuift het kinderparlement van de wijk Sint-Jan dit schooljaar hondenpoep op de stoep naar voren als het grootste probleem in het stadsbeeld", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). De kinderen schreven de schepen een brief, waarna ze de kans kregen om zelf campagnebeelden te ontwerpen. De stedelijke dienst Leefmilieu baseerde er zich op om nieuwe affiches en panelen te maken. "Daarop staat dat je hondenpoepzakjes ook in stedelijke zwerfvuilbakken mag gooien", vervolgt Herrewyn. "Er zijn er 700 in Groot-Kortrijk. Er is dus geen enkele reden om geen zakje te gebruiken of een zakje met drol te laten rondslingeren. We treden ook kordaat op omdat als hondenbaasjes de drollen niet opruimen, de stadsdiensten dat in hun plaats moeten doen. Dat kost onnodige tijd en geld."





Hondenloopweides

De affiches en panelen komen nu op 'hotspots' voor overlast door hondenpoep op openbaar domein zoals op de begraafplaats Hoog Kortrijk, in parken en in het winkelwandelgebied. Je kan op www.kortrijk.be/hondenpoep bovendien zien waar de 700 vuilbakjes zich bevinden. En er is een campagnefilmpje gemaakt met een nepdrol op een elektrisch wagentje, dat recent in het winkelwandelgebied verbaasde shoppers lastig viel.





Hondeneigenaars die zich ondanks de campagne toch niet aan de regels houden, riskeren bij een eerste betrapping een GAS-boete van 50 euro en bij meerdere betrappingen een GAS-boete tot 250 euro. "Gemeenschapswachten controleren", stelt schepen Herrewyn. "Al is betrappen niet evident. Zo werden er vorig jaar 'slechts' 30 GAS-pv's opgemaakt. En voor alle duidelijkheid, je moet ook altijd minstens twee zakjes bij je hebben als hondeneigenaar, dat staat zo in het politiereglement. Hou je hond bovendien aan de leiband. Wie zijn hond toch wil laten loslopen, kan dat op de hondenloopweides in park De Blauwe Poort in Kortrijk, in speeldomein De Warande of aan de Kransvijver in Heule of in de Vlienderkouter in Bissegem. We zoeken trouwens ook nog andere locaties om zo'n weides in te richten."