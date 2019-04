Stad start offensief rond beeldende kunst: “Begijnhofpark krijgt kunstencafé” Kunstenaars krijgen nu al podium in ‘galerij’ in stadhuis Peter Lanssens

15 april 2019

18u10 0 Kortrijk Schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) heeft ambitieuze plannen. “Waar Kortrijk nu staat als muziekstad, moet de stad tegen 2024 ook staan als cultuurstad. Vooral beeldende kunst verdient meer aandacht.” Sterke kunstenaars krijgen als aanzet meteen een podium in het administratief stadhuis, waar het kabinet van N-VA nu ook een ‘galerij’ is, door iedereen vrij te bezichtigen. Maar er is meer. Zo krijgt het Begijnhofpark tegen 2022 een café rond beeldende kunst.

Kortrijk heeft sterke beeldende kunstenaars. Het zit Axel Ronse hoog dat te weinig mensen er echt weet van hebben: “Veel van die kunstenaars worden onvoldoende erkend en gezien.” Hij zet de ‘verborgen parels’ nu in de schijnwerpers. Zo passen de plannen voor een nieuw museum in het Begijnhofpark, waar nu nog Kortrijk 1302 zit, in dat plaatje. Axel Ronse licht alvast een tipje van de sluier: “Er komt daar sowieso een expositieruimte, in glas, van 800 vierkante meter. En palend aan het nieuw museum in het Begijnhofpark opent in 2022 een café. Te vergelijken met muziekcafé Pand.A op het Conservatoriumplein, maar dan op beeldende kunst gericht.”

Lege panden

Er zijn nog plannen. “We zetten de tuin van Broelkaai 6 (het vroegere Broelmuseum, red.) in om kunst in de publieke ruimte te tonen”, zegt Ronse. “Residerende kunstenaars zijn welkom in Atelier Kortrijk 2025 van het vroegere woon-zorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat. De Wasserij naast de academie op de Houtmarkt wordt een werkplek voor kunst. Ik broed verder op een plan om galeriehouders aan te trekken in Kortrijk door te tonen hoe sterk de scène hier is en welke panden er geschikt zijn. We bereiden in dat kader ook ‘Kortrijk Zaait XL’ voor. Door leegstaande panden ook voor kunstenaars in te zetten, aan aantrekkelijke huurprijzen.”

Schilderen met as

Het kabinet van N-VA, de partij zit op de eerste verdieping van het administratief stadhuis in de Leiestraat, is nu ook tot een galerij omgevormd om er beeldende kunst te tonen. Iedereen kan komen kijken. Er hangen werken van zes kunstenaars. Nathalie Vanheule van de vzw Pony Attack toont er Starting Point, een ultramarijn blauw schilderij, dat met as werd gemaakt. Nathalie is internationaal bekend. Zo hing bijvoorbeeld Starting Point al in Villa Manin in Venetië. Lize Rubens, een fotografe met Limburgse roots, toont een zelfportret. Zij is ook de auteur van Discobolus, een boeiend werkstuk waarin ze met sprekende foto’s de extreme wereld van bodybuilders toont. Er hangt in het kabinet verder werk van Dieter Van Caneghem, een fotograaf met een fascinatie voor architectuur en in het bijzonder voor ruimtes in aanbouw en ruimtes die verlaten worden.

Permanente expositie

Ook te zien: een in 2011 genomen nachtfoto van New Mexico, het lijkt bijna een schilderij, van Nele Van Canneyt. De Kortrijkse reist de wereld rond voor haar sterk beeldgevoelig visueel werk. Fotografe Kattoo Hillewaere legt zich toe op reportage en beelden vertellen. Zij toont een foto uit 2016, van Juhu Beach in Mumbai in India. Er hangt in het kabinet verder werk van Eva Linares Moreno. Ze bouwt driedimensionale beelden, die ze verwerkt in schetsen en maquettes. “Het is een permanente expositie. We hangen hier om de vier maanden andere werken, zodat tal van kunstenaars aan bod komen. Het is wellicht het eerste politieke kabinet in Vlaanderen dat het zo aanpakt”, zegt Ronse. “Want ons kabinet is bovendien een open huis”, vult schepen Kelly Detavernier (N-VA) aan. “Wie een rustig plekje zoekt om te werken, is hier welkom. Of kom hier even ontspannen. Dat kan zeker ook.”