Stad rolt dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen uit, met premies en aandacht voor kwetsbare gezinnen Peter Lanssens

07 januari 2019

17u55 0 Kortrijk Kortrijk heeft klimaatambities. Zo sleutelt de stad aan een dakisolatieplan voor 5.000 gezinnen, met premies en aandacht voor kwetsbaren. “We bezoeken zelf de mensen waar de situatie het slechtst is. Om hen ook van de (financiële) voordelen te overtuigen”, stelt schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a).

De daken in Groot-Kortrijk werden begin 2016 met een warmtegevoelige camera gefotografeerd, vanuit een vliegtuig. Het resultaat van de dakenscan was ontluisterend: 70 procent van de 28.200 huizen is slecht of zelfs gewoon niét geïsoleerd. In die laatste categorie huizen wonen vooral kwetsbare gezinnen. Het gevolg: een te vermijden extra uitstoot van CO2 en energiefacturen die de pan uit swingen. Een kentering moét, ook omdat er nu een Vlaamse norm is die stelt dat alle daken van huizen en huurwoningen, voor 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet, zeker tegen 2020 voldoende geïsoleerd moeten zijn.

Brugsesteenweg

Vier schepenen werken samen aan een plan: Bert Herrewyn en Philippe De Coene (sp.a) en Wout Maddens en Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Het doel: de daken van 5.000 woningen laten isoleren deze legislatuur. Door gericht vier renovatiebegeleiders op pad te sturen. “De huizen met de, op basis van de resulaten van de scan, slechtst geïsoleerde daken zijn prioritair, met gespreide aandacht voor de stad en onze deelgemeenten”, stelt Bert Herrewyn. Vooral oudere huizen in de centra kleuren rood. Zo heb je bijvoorbeeld een concentratie aan slecht geïsoleerde huizen in het centrum van Bissegem en in de omgeving van de Brugsesteenweg in Kortrijk. Nieuwe(re) woningen in wijken aan de rand doen het beter. De Vlaamse dakisolatienorm gaat uit van een isolatielaag tot 4 centimeter dik, afhankelijk van het materiaal. In Kortrijk gaan ze voor een isolatielaag tot 20 centimeter dik. Is dat wel haalbaar?

Premie van 12 euro per m²

“Dertig procent van de warmte in een huis gaat verloren via het dak”, vervolgt Bert Herrewyn. “We proberen de mensen dan ook van de financiële voordelen te overtuigen. Ze gaan veel minder betalen voor hun verwarming op aardgas. En ze krijgen voor het isoleren van hun dak een stedelijke premie van 12 euro per vierkante meter isolatie, met een maximum van 50 m². We onderzoeken of het optrekken van die premie aangewezen is. Verder komen enkel huizen ouder dan 25 jaar nu in aanmerking. We gaan na om een uitzondering te maken voor kwetsbare gezinnen die in een huis jonger dan 25 jaar wonen, met een slechte dakisolatie. We bekijken verder de manier van aanpakken. We gaan de mensen wellicht eerst een brief met uitleg sturen, waarna we deur-aan-deur gaan met de renovatiebegeleiders. Want veel mensen denken nu onterecht dat ze hun dakisolatie niet kunnen betalen, omdat ze geen weet hebben van de premies en van de besparingen die ze zo kunnen doen. We kunnen de Kortrijkzanen niet verplichten om hun dak te isoleren, we willen wel de drempel fors verlagen.”

Strafpunten

Welk budget er in het zesjarenplan wordt geïnvesteerd, ligt nu nog niet vast. Dat is momenteel volop in bespreking. De bedoeling is om tegen de zomer van 2019 te starten. “Besef dat de Vlaamse overheid vanaf 2020 strafpunten zal geven aan eigenaars van woningen die niet voldoen aan de isolatienorm. Dat kan bijvoorbeeld een probleem zijn bij de verkoop van een huis. En de waarde van een woning met een slechte dakisolatie daalt sowieso”, besluit Herrewyn.