Stad pompt 1 miljoen euro (!) in nieuwe kerstlampjes: “Veel geld, maar de mensen hechten er

wel belang aan” Peter Lanssens

25 maart 2019

12u41 0 Kortrijk De stad investeert 1 miljoen euro in nieuwe kerstverlichting, waarbij het stadscentrum meer lichtjes krijgt en er voor het eerst ook lampjes zullen hangen in alle deelgemeenten. Het was in de deelgemeenten op het vlak van kerstsfeer de voorbije jaren vaak huilen met de pet op. “Het is veel geld, ja. Maar de mensen liggen wakker van kerstverlichting en -sfeer”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “We krijgen daar echt heel veel mails over.”

De prille lente doet naar warme zomerdagen snakken, maar in Kortrijk denken ze al aan de komende eindejaarsperiode. Er werd nu al een raamakkoord van 998.000 euro opgesteld voor nieuwe kerstverlichting, voor een periode tot en met de eindejaarsperiode in 2023-2024. De verlichting wordt niet enkel mooier, er zullen ook meer lampjes hangen. Te beginnen in het centrum van Kortrijk, waar er heel wat extra locaties mee in het pakket opgenomen worden zoals de Houtmarkt, het Overbekeplein, de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens, de Vlasmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. “En als we de toestemming van het Agentschap Wegen en Verkeer krijgen, komen er voortaan ook kerstlampjes op de rotondes Euroshop, Appel, Panorama, Zwevegemsepoort en voor en na de Groeningebrug. We zijn verder aan het bekijken om een deel van de kerstverlichting gewoon het hele jaar door te laten hangen, als een soort sfeerverlichting. Ik denk bijvoorbeeld aan het Sint-Maartenskerkhof- en Vandaleplein”, zegt schepen Arne Vandendriessche.

We bekijken om een deel van de kerstverlichting het hele jaar door te laten hangen, als een soort sfeerverlichting. Schepen Arne Vandendriessche

Vieren met kerstgebeuren

Ook belangrijk: de deelgemeenten worden nu niet aan hun lot overgelaten. Er komen kerstlampjes in Heule, Bissegem, Aalbeke, Marke, Bellegem, Rollegem en Kooigem, in samenspraak ook met schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Die doorbraak is vooral te danken aan Heule, waar handelaars de vorige eindejaarsperiode zelf (ludiek) met wat kerstverlichting uitpakten. “We zijn gelukkig dat de stad nu mee op de kar springt”, zegt Stan Callens, voorzitter van Unizo in Heule. “We gaan de nieuwe kerstverlichting passend vieren in Heule, door er in december samen met handelaars, cafébazen en verenigingen een kerstgebeuren aan te koppelen, waarover later meer uitleg volgt”, aldus Callens. Ook Hannes Malfait van café De Kameleon op Heuleplaats is tevreden. “Meer sfeer en gezelligheid zorgt meteen voor meer passage. We vragen niet enkel om Heuleplaats te verlichten, maar bijvoorbeeld ook de Kortrijksestraat van kerstlampjes te voorzien, als dat kan.”

Europese aanbesteding

Is 1 miljoen euro niet overdreven, voor kerstlampen? “Het is veel geld, maar niet veel meer dan vroeger”, zegt Arne Vandendriessche. “Vroeger kwam het geld uit verschillende potjes. Deze keer werken we met één allesomvattende Europese aanbesteding, met een vooraf bepaald bedrag. Daarmee willen we de interesse van de grote aanbieders in de sector wekken. Het is de eerste keer dat we op dat vlak zo professioneel werken. De partner, die we tegen de zomer willen kiezen, zal thematisch werken door via plaatsbezoeken te bepalen welke lampjes het best passen op pleinen en in straten. Het gaat wel niet enkel over de originaliteit. Ook de duurzaamheid van de lichtjes is belangrijk, de manier van stockeren en hoe snel je ze kan herstellen. We hechten verder belang aan lokale dienstverlening. We kiezen geen partner waar je bij problemen eerst naar een helpdesk in India moet bellen. Tot slot: we gaan bekijken of het technisch haalbaar is om met de gekozen kerstlampjes ‘op toer’ te gaan, door op bepaalde locaties ieder jaar andere lampjes te hangen, zodat de mensen telkens een nieuw gevoel krijgen”, aldus Vandendriessche. Voor wie al staat te popelen van ongeduld: de nieuwe kerstlampjes zijn van eind november 2019 tot midden januari 2020 voor het eerst te bewonderen.