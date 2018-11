Stad onderzoekt hoe waardevol kunstwerk beveiligd kan worden 29 november 2018

Volgend voorjaar wordt onderzocht hoe de kunstwerken in de Sint-Maartenskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk beveiligd moeten worden. Dat zegt Bernard Pauwels van de Kortrijkse dienst Musea en Erfgoed. Stadsgids Jan Dhaene bracht het probleem onder de aandacht.





"In de Onze-Lieve-Vrouwekerk hangt een schilderij dat miljoenen waard is gewoon onbeschermd uit", zegt stadsgids Jan Dhaene. Hij doelt op het kunstwerk 'Kruisoprichting' uit 1631 van Antoon van Dyck. "Dit topstuk zou een toeristische troef moeten zijn, maar nu is zelfs het licht kapot dat het schilderij moet verlichten. Als ik het werk toon aan mensen die ik op sleeptouw neem, zijn ze gechoqueerd."





Bernard Pauwels van de Kortrijkse dienst Musea en Erfgoed benadrukt dat het schilderij geen eigendom is van de stad, maar van de kerk. "Maar we maken ons niet meteen zorgen dat het schilderij verkocht zou worden: het is te moeilijk om een bekend kunstwerk als dit elders door te verkopen." Volgend voorjaar wordt er onderzocht op welke manier de kunstwerken in de Sint-Maartenskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk tentoongesteld en beveiligd moeten worden. "In het kader van de Vlaamse campagne 'Vlaamse Meesters' wordt de manier waarop topwerken nu aan het publiek getoond worden, onder de loep genomen. We zullen dan ook met deskundigen van Openbaar Kunstbezit nagaan of er veiligheidsproblemen zijn, in overleg met de kerkfabriek." (JME)