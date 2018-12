Stad maakt 5.000 euro noodhulp voor Jemen vrij Peter Lanssens

14 december 2018

13u25 1 Kortrijk Er woedt sinds 2015 een burgeroorlog in Jemen, met voedselschaarste tot gevolg. Duizenden mensen kwamen al om het leven, terwijl volgens de Verenigde Naties de hongersnood voor 18 miljoen Jemenieten dreigt. De stad Kortrijk maakt nu 5.000 euro vrij voor noodhulp. Het geld wordt aan het Rode Kruis Vlaanderen overgemaakt.

Het Rode Kruis verdeelt voedselpakketten in het land in het zuidwesten van het Arabisch Schiereiland. Het Rode Kruis zorgt er ook voor drinkwater en onderhoudt ziekenhuizen in elf regio’s van Jemen. “Door de crisis zijn zorgvoorzieningen voor ruim de helft van de Jemenieten niet beschikbaar”, zegt schepen van Noord-Zuid Bert Herrewyn (sp.a). “Enkel door toedoen van organisaties zoals het Rode Kruis, kan de nodige hulp de inwoners bereiken”, aldus Herrewyn. Het Rode Kruis deelde al 495.000 voedselpakketten uit in Jemen, maar schroeft de bedeling nu verder op. Vooral zwangere vrouwen en kinderen lopen een verhoogd risico op ondervoeding. Verder worden lokale bakkerijen in Taiz, de stad is het middelpunt van confrontaties, gesteund, om dagelijks 91.000 mensen van enkele sneetjes brood te kunnen voorzien.