Stad legt tijdelijke bars spelregels op: “Maximum 100 dagen per jaar open, sluitingsuren en geluidsnormen” Peter Lanssens

26 maart 2019

17u53 0 Kortrijk Horecabazen vlogen elkaar begin 2019 net niet in de haren in Kortrijk. De concurrentie van vier tijdelijke winterbars was ‘moordend’. De stad grijpt nu in, met een charter. Pop-up bars openen voortaan maximum 100 dagen per jaar en houden zich aan vaste sluitingsuren. “We leggen spelregels op, maar dwingen niemand in een keurslijf. Zo leggen we géén maximum aantal pop-ups op. We willen ondernemers niet in hun creativiteit beknotten”, zeggen schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) en schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

De ‘overdaad’ aan winterbars - Moose, Sibäria, Wünderbar en Papago Pop-Up - zorgde voor wrevel bij de reguliere horeca. De stad reageert nu met een charter. Dat wordt niét door de strot geramd van de uitbaters van tijdelijke bars, maar komt er na overlegmomenten met uitbaters van en de reguliere en de tijdelijke horeca.

Vijf maanden zonder pop-ups

Pop-ups openen enkel nog tijdens twee vaste periodes: van 15 mei tot 15 september voor zomerbars en van 15 november tot 15 februari voor winterbars. “Waardoor je per jaar ook vijf maanden zonder pop-ups hebt, wat nodig is om wat rust te brengen”, zeggen Arne Vandendriessche en Kelly Detavernier. Ook nieuw: tijdelijke uitbatingen mogen maximum 100 dagen per jaar openen. “Hoe die 100 dagen ingevuld worden, laten we aan de ondernemers over”, zeggen de schepenen. “Als ze tijdelijk willen sluiten omdat er bijvoorbeeld een langere periode met regen voorspeld wordt, dan mogen ze dat. Waarom 100? We vinden dat maximum een mooi compromis.”

Sluitingsuren en geluidsnormen

Er zijn vaste sluitingsuren voor bar en muziek. Binnen is dat om 1 uur. Buiten is dat in bewoond gebied van zondag tot donderdag om 22 uur en op vrijdag en zaterdag om 23 uur en in niet-bewoond gebied op dezelfde dagen om 23 en 1 uur. Op feestdagen en van 14 juli tot en met 21 augustus is dat buiten elke dag in bewoond gebied tot 23 uur en in niet-bewoond gebied tot 1 uur. “Evenementiële uitzonderingen op de sluitingsuren aanvragen kan, voor de start van de tijdelijke uitbating”, leggen de schepenen uit. Er zijn ook geluidsnormen. Het gaat binnen en buiten tot maximum 85 dB. Ook hier moeten uitzonderingen vóór de start van de uitbating aangevraagd worden.

Twee keer per jaar horeca-overleg

Het stak de reguliere horeca de voorbije jaren de ogen uit hoe de stad mee de tijdelijke bars in de kijker zette. “We bekennen schuld. We springen er voortaan voorzichtiger mee om”, benadrukken de schepenen. “Als we nog over het aanbod communiceren, nemen we zeker de reguliere horeca mee. Zo plannen we twee keer per jaar een publicatie met initiatieven van beide kanten. Ook nieuw is een horeca-overleg, eveneens twee keer per jaar. Wat beter werkt om gezamenlijke initiatieven uit te rollen.” De eerste keer was maandag al, met medewerking van elf horecazaken: Café 56, ’t Fonteintje, La Cantine, Sweet Lime, Damast, Mi-Di, Souffleur, Balthazar, Parkhotel (restaurant), De Geverfde Vogel en ’t Wit Kasteel. Het is ook de bedoeling om een horeca platform op te richten, zodat de uitbaters van de ruim 600 horecazaken op het grondgebied van Groot-Kortrijk elkaar vlotter bereiken.

Geen cowboys

Uitbaters van tijdelijke bars dienen ten laatste vier maanden voor de opening hun aanvraag bij de stad in. Alles gebeurt volgens de regels. Zijn bijvoorbeeld vereist: een drankvergunning, stedenbouwkundig groen licht, akkoord van politie en brandweer, een correcte registratie in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het zich houden aan de algemene horecaregelgeving. “We tolereren géén cowboys”, zeggen de schepenen. Horecabazen reageren positief. “Wie geen sterk plan heeft voor een tijdelijke uitbating, krijgt geen vergunning”, zegt Philip Polfliet van winterbar Wünderbar in De Blauwe Hoeve. “Wat de markt automatisch reguleert en verzadiging voorkomt. Je kan met andere woorden niet zomaar je garage openzetten om er een bar te runnen. Ik vind het charter evenwichtig. Niemand wordt voorgetrokken, iedereen is gelijk voor de wet.” Dat vindt ook Dieter De Clercq, uitbater van Café 56 en Foodsharing Split en gewezen mede-uitbater van zomerbar Nuba-R: “Er zijn nu duidelijke spelregels. Enkel wie een aantrekkelijk en vernieuwend concept van een zeker niveau heeft, voor een tijdelijke uitbating, krijgt groen licht. Ook reguliere horecazaken proberen trouwens vernieuwend uit de hoek te komen. Het is nu aan beide partijen om nog meer naar elkaar toe te groeien, via het horeca-overleg”, aldus De Clercq.