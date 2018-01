Stad krijgt Save-label 02u46 1

Kortrijk is voortaan een Save-gemeente. De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen reikte het label maandag uit. Die lotgenotenorganisatie zet zich in om het aantal (dodelijke) verkeersongevallen bij kinderen en jongeren te doen dalen. Kortrijk haalde zeven doelstellingen. Zo komen er fietspaden en -suggestiestroken in zones 50, waar mogelijk, zoals reeds in de Kuurnsesteenweg gebeurde. Verder worden de kruispunten met de meeste verkeersongevallen onder handen genomen zoals binnenkort met de heraanleg van de dwarsing van de Verriestlaan met de Lode De Boningelaan en Graaf Boudewijn IX-laan. Er komen ook schoolstraten, zoals al gebeurde in de Sint-Elooisdreef en Watermolenwal. Er zijn snelheidscontroles in zones 30, die ook uitgebreid worden zoals recent nog in de wijk Sint-Elisabeth en in het laatste deel van de wijk Rodenburg. (LPS)