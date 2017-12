Stad krijgt nieuw onderzoekscentrum 02u44 1

In de stad Kortrijk wordt 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw onderzoekscentrum rond agro- en voedingsindustrie (VEG-i-TEC). Het onderzoek zal zich toespitsen op verwerkingsprocessen van aardappelen, groenten, energie- en watermanagement in de voedingsindustrie. Het centrum wordt gebouwd en beheerd door de UGent, komt in de Graaf Karel de Goedelaan en krijgt Vlaamse en Europese subsidies voor een bedrag van bijna 4 miljoen euro. "Dat zal de ontwikkeling van Kortrijk als economische hoofdstad van West-Vlaanderen alleen maar versterken", zegt Vlaams parlementslid Axel Ronse (N-VA) die het nieuws bekendmaakte. Schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) is tevreden: "In talrijke projecten zetten we partnerships op met onze onderwijsinstellingen zoals in Hangar K, onze incubator en accelator op Kortrijk Weide. De komst van VEG-i-TEC betekent een meerwaarde voor onze stad en een bijkomende katalysator voor de ondernemende dynamiek die in onze stad heerst." (XCR)