Stad koopt 100 fietsenstallingen 15 februari 2018

De stad koopt 100 mobiele fietsenstallingen. "We verdubbelen zo onze capaciteit voor evenementen, waar straks tot 1.200 fietsen kunnen gestald worden", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Een noodzaak, want er is een tekort. En er is ook voor grote fuiven in evenementenhal Depart op Weide nood aan extra stallingen." Firma Metasol uit Heule haalde de opdracht binnen, goed voor een kostprijs van 39.833 euro. Wie een mobiele stalling wil laten plaatsen op een buurt- of dorpsfeest, dient best een aanvraag in via het stedelijk evenementenloket. Meer info op www.kortrijk.be/producten/evenementenloket. (LPS)