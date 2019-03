Stad investeert 740.000 euro in nieuwe boeken voor bib Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

14u30 1 Kortrijk De stad Kortrijk investeert de komende vier jaar 740.000 euro in nieuwe boeken voor de bibliotheek. “Dat is hetzelfde bedrag als de vorige legislatuur. Zelfs in digitale tijden is het belangrijk om in boeken te blijven investeren”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

De eerste lading jeugdboeken zijn intussen al gearriveerd. “We moeten die boeken nog plastificeren en klaarmaken om in de rekken te leggen, maar dat duurt niet lang meer”, zegt Valerie Dekeyzer, verantwoordelijk voor de collectie van de bibliotheek. In totaal wordt er 400.000 euro geïnvesteerd in boeken voor volwassenen, 232.000 euro in jeugdboeken, 48.000 euro in strips en 60.000 euro in audiovisueel materiaal. “Een bib blijft een van de belangrijkste plaatsen in een stad en is eigenlijk een woonkamer waar jong en oud elkaar ontmoeten”, zegt schepen Ronse. “Er zijn weinig bibliotheken waar zoveel te doen is als de bib in Kortrijk. Denk maar aan het Memento woordfestival, Muziekboutique en het jeugdboekenfestival.” Het aantal ontleningen in de bib in Kortrijk is al jaren stabiel. “Het bezoekersaantal stijgt wel”, zegt Dekeyzer. “Er zijn ook heel veel mensen die gewoon langskomen om op de computer te werken of iets te lezen.”

Bib verhuist in de toekomst

Binnen afzienbare tijd is het de bedoeling dat de bib naar een nieuwbouw op de tip van het Buda-eiland verhuisd. “Maar dat zijn toekomstplannen en dat wil ook niet zeggen dat we niet meer in de huidige bib moeten investeren”, zegt Axel Ronse. Ook in Kuurne werd 500.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe jeugdbibliotheek die afgelopen weekend open ging. Daar kan je naast boeken ook speelgoed ontlenen.