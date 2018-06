Stad investeerde 133 miljoen euro sinds 2013 13 juni 2018

02u23 0

Het stadsbestuur van Open Vld, N-VA en sp.a realiseerde sinds de start van de legislatuur in 2013 voor 133 miljoen euro aan investeringen. De piek lag in 2017 met 31,2 miljoen euro voor projecten zoals de ontwikkeling van het stadsdeel Weide, het nieuwe Erfgoeddepot op Vier Linden in Heule, de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens, de nieuwe Heuleplaats en de vernieuwing van muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein. De groep Kortrijk sluit het boekjaar 2017 af met een positief resultaat op kasbasis van 27,1 miljoen euro. "De stad sloot in 2017 geen eigen leningen af", zegt schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA). "De schulden van de groep Kortrijk daalden met 18 miljoen euro in 2017, een daling per inwoner van 258 euro, in vergelijking met 2016. De schuldpositie van de stad, inclusief alle doorgeefleningen, daalde met 25,3 miljoen euro deze legislatuur", aldus Detavernier. (LPS)