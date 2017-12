Stad heeft meeste orgaandonoren 02u45 1

2359 Kortrijkzanen hebben zich op dit moment als orgaandonor geregistreerd. Kortrijk heeft daarmee, met 3,5% van het totale aantal bewoners die zich als donor lieten registreren, het hoogste percentage van orgaandonoren in ons land. "In Belgische steden laten gemiddeld 2% van de inwoners zich registeren", zegt Arne Vandendriessche (Open Vld), schepen van Mensen en Gebouwen. "Met 3,5 % scoren we dus zeer goed. We hebben zelf naar de centrumsteden gebeld, en we blijken het best te scoren van allemaal." Geen toeval, zegt Vandendriessche. "Er loopt al bijna drie maanden een campagne, met de slogan 'Eén orgaandonor kan tot 8 mensenlevens redden', om extra donoren te ronselen, én met groot succes. In die korte tijd registreerden zich al bijna 700 Kortrijkzanen. De teller staat momenteel op 2359. Dat is een stijging van 40% in amper 3 maanden tijd. De campagne stopt hier niet. Kortrijk blijft inwoners oproepen om zich te registreren als donor. Jaarlijks sterven 100 Belgen die op een donororgaan wachten, dit zijn er honderd teveel. Daarom heeft Stad Kortrijk de ambitie om dé donorstad van België te worden."