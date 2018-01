Stad haalt kaap van 2.500 orgaandonoren OPROEP AAN ALLE INWONERS OM ZICH TE LATEN REGISTREREN PETER LANSSENS

23 januari 2018

02u32 0 Kortrijk Al 2.500 mensen registreerden zich als orgaandonor in Kortrijk. Isabel Steverlynck (44) is de 2.500ste. Zij werd gisterenmiddag in het stadhuis verrast. "Ik roep alle Kortrijkzanen op om hetzelfde te doen en zo een gezonde portie burgerzin te tonen. Want je kan er levens mee redden", vertelde Isabel.

Isabel Steverlynck wist dat ze een bedanking zou krijgen, maar niet dat het met veel toeters en bellen zou zijn. Confetti, muziek, taart, de stad trok gisterenmiddag alle registers open om de 2.500ste orgaandonor in de kijker te zetten. "Het kost weinig moeite om je als orgaandonor te registreren en je kan er vooral veel mee bereiken", stelde de mama van Vere (18) en Geike (16). "Zo sukkelde mijn beste vriendin Tamara jaren met ernstige nierproblemen. Tot ze door het krijgen van een donornier uiteindelijk echt geholpen werd. Ik zag verder in het UZ in Leuven, waar mijn oudste dochter Vere extreem prematuur geboren werd, hoe dokters keihard werkten om levens te redden. Maar soms machteloos waren omdat ze niet konden transplanteren wegens een gebrek aan donororganen. Hoe meer donoren, hoe meer je de wachttijden verkort voor mensen die een orgaan nodig hebben en hoe sneller je hun onzekerheid wegneemt. Zonder registratie informeert een arts na je dood trouwens altijd bij nabestaanden of er organen mogen gebruikt worden. Laat je familie daar niet over beslissen. Want nabestaanden hebben al veel aan hun hoofd. Beslis er vooraf zelf over."





Studenten

Isabel is docente binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk in de hogeschool Vives in Kortrijk. Ze roept ook studenten op om zich als donor te laten registreren.





"Ze zijn er nu te weinig actief mee bezig, ik vraag hen om er op zijn minst eens over na te denken. Want zo gaan ze wel al vlot in op acties om bloed te geven. Dus moet het met een duwtje in de rug ook lukken om zich te laten registeren als donor. Ik liep ook al enkele jaren met het idee rond, tot ik me finaal liet overtuigen door een folder in het stadhuis."





Op naar 5.000 donoren

Het werk is nog lang niet af, nu er 2.500 orgaandonoren zijn in Kortrijk. Er loopt al bijna vier maanden een campagne met als slogan 'Eén orgaandonor kan tot acht mensenlevens redden'. Jaarlijks sterven honderd Belgen omdat er niet tijdig een donororgaan voorhanden is. "We hebben in vergelijking met andere steden al het hoogste percentage van orgaandonoren in ons land, maar we zetten de campagne verder", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Ik hoop dat Kortrijk binnen enkele maanden de kaap van 5.000 orgaandonoren haalt. Dat zou zo'n tien procent van de volwassen bevolking in Kortrijk zijn en een schitterend resultaat." Meer info vind je op: www.kortrijk.be/orgaandonatie.