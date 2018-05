Stad breidt project met peukentegels uit 31 mei 2018

Een in november 2017 gelanceerd proefproject met negen asbaktegels in Kortrijk mist zijn doel niet. Dat blijkt uit metingen.





Zo vonden op de Grote Kring in het winkelwandelgebied in een eerste meting van eind maart, over vier dagen gespreid, 34 peuken de weg naar de asbaktegel. Tijdens een tweede meting eind april waren dat al 75 peuken. "De peuken liggen zo bij elkaar, waardoor onze straatvegers ze makkelijk machinaal opzuigen", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Nog een voorbeeld is De Lange Munte. Aan het sportcentrum werden, de twee metingen opgeteld, 858 peuken achtergelaten in de peukentegel. Maar op de grond was er een daling van 102 naar 41 peuken. Toch kan het nog beter. "Zo stellen we aan het OC in Aalbeke vast dat de asbak aan de gevel meer wordt gebruikt dan de asbaktegel", zegt schepen Herrewyn. "We nemen er de asbak weg. We gaan door met de peukentegels. Er komen er wellicht ook op de verlaagde Leieboorden en op het stadsdeel Weide. We polsen ook bij horecazaken of een peukentegel nabij hun terras kan." In onze regio deed ook Harelbeke mee aan het proefproject, in samenspraak met de afvalintercommunale Imog en Mooimakers, een project tegen sluikstorten. Er wordt nu bekeken om de peukentegels ook elders te lanceren, eventueel via een groepsaankoop. Een asbaktegel kopen kost zo'n 350 euro.





(LPS)