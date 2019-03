Stad bevraagt scholen over betaalbaarheid zwemmen Peter Lanssens

12 maart 2019

12u00 0 Kortrijk Het schoolzwemmen kostte vroeger 0,40 euro per kind per lesbeurt, voor een half uur zwemles met 20 kinderen per baan. In het nieuwe zwembad Weide is dat 1,60, dus vier keer zoveel. De stad maakt jaarlijks 50.000 euro vrij om 0,50 euro per kind per lesbeurt terug te betalen. “Dat blijft duur”, aldus de oppositiepartijen op de gemeenteraad maandagavond.

“We bevragen vanaf april alle basisscholen en sturen tegen volgend schooljaar bij waar nodig. Ik garandeer verder dat de jaarlijkse tussenkomst van 50.000 euro zeker tot en met 2024 loopt”, antwoordde schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) op de vraag van de oppositiepartijen Groen, Vlaams Belang en CD&V 4.0.

Vandendriessche wijst er verder op dat kinderen in armoede, of kinderen die bijvoorbeeld een beperking hebben, na overleg met Lago een kortingstarief kunnen krijgen in het nieuwe sportbad. Dat gebeurt via de elektronische spaar- en voordelenkaart UiTPAS. “En mag ik er tot slot op wijzen dat het schoolzwemmen in Kortrijk het goedkoopst is in Vlaanderen, in vergelijking met andere centrumsteden”, besloot Vandendriessche maandagavond.