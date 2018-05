Stad berispt Human Districts 14 mei 2018

02u36 1 Kortrijk Het loopt storm voor Human Districts. De start-up kiest Kortrijk als pilootstad in Vlaanderen om te investeren in zonnepanelen voor inwoners.

Er tekenden al ruim 400 Kortrijkzanen in. Hoe Human Districts werkt, werd afgelopen zaterdag in deze krant toegelicht. De stad tikt de start-up nu op de vingers. Omdat de brieven die Human Districts in 30.000 exemplaren verspreidde neigt naar communicatie van de stad. Met rood-witte kleuren, een logo met de Broeltorens en zo meer. "We kregen al veel vragen van Kortrijkzanen of Human Districts een initiatief van de stad is", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Dat is het niet. Human Districts is een privé-initiatief. Ik heb geen problemen met het bedrijf zelf, hoe meer zonnepanelen op daken hoe beter, maar hun communicatie moet beter. Hun brieven zijn misleidend", aldus Vandendriessche. "We hebben geen slechte bedoelingen", zeggen Wouter Nuytten en Lothar De Keyne van Human Districts. "We stellen onze communicatie voortaan meer in eigen naam op, met minder verwijzingen naar de stad." (LPS)