Stad belooft parkje Doorniksewijk op te ruimen 14 augustus 2018

02u35 2

Een parkje aan de Doorniksewijk, tegenover de Wagenmakersstraat, is langzaam maar zeker aan het verloederen. Er slingert heel wat zwerfvuil rond. "Buurtbewoners kunnen het niet meer aanzien", zegt Jill Owen van de burgerpartij Kortrijk Vooruit. "We kijken om het parkte laten opruimen", antwoorden schepenen Wout Maddens (Open Vld) en Bert Herrewyn (sp.a). Het parkje zit in de plannen voor de herontwikkeling van de Loofstraat, waarvan de werken in 2019 of 2020 starten. De gewezen kliniek Maria's Voorzienigheid gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwe woongelegenheden. Het achterliggende park krijgt een nieuw paviljoen, met ook ruimte voor een horecazaak. De volledige site van de ex-kliniek en het park samen is liefst 40.000 vierkante meter groot. (LPS)