Sprookjesmobiel stimuleert taal bij kinderen

02u38 0 Kortrijk Een tweedehands caravan is gerenoveerd en omgebouwd tot een sprookjesmobiel. Het sociaal-artistieke project wil bij kinderen tussen 2 en 12 jaar de liefde voor taal en verhaal aanwakkeren.

Kinderbegeleid(st)ers in opleiding van het zevende jaar Kinderzorg van campus 3 Hofsteden van Athena trekken rond met de sprookjesmobiel. Ze gaan tijdens vertelsessies met taal aan de slag. Niet enkel in basisscholen, maar ook in buurthuizen, kinderdagverblijven en onthaalklassen voor kinderen met een andere thuistaal. De verhalen worden op tal van manieren verteld. Zo is er een hoorspel met door acteurs Wim Opbrouck, Iwein Segers en Martin De Jonghe ingesproken stemmen. Een ander verhaal is tot een papiertheater uitgewerkt. Er zijn verder een poppenspel en een schimmenspel.





Alle kinderen

"We willen alle kinderen bereiken, ook kwetsbare en anderstalige, door naar hen toe te gaan en hen in contact te brengen met de wereld van verhalen en muziek", zeggen begeleidende leerkrachten Eveline Opsomer en Thomas Desimpelaere. "We starten in de regio Kortrijk met de sprookjesmobiel, maar willen later overal gaan waar er interesse voor is."





De sprookjesmobiel is gefinancierd door de provincie, de Vlaamse cultuurcel Canon en het Huis van het Kind. Wie de sprookjesmobiel wil huren, doet dat aan een democratisch prijsje: www.sprookjesmobiel.be.





