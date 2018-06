Spring eens met 50 man op bed STADSFESTIVAL PLAY ZET VOLUIT OP SPELEN IN PETER LANSSENS

22 juni 2018

02u51 0 Kortrijk Spelen met kunst? Het internationale stadsfestival Play, vanaf zaterdag open, slaagt nu al met verve. Want aan blikvangers geen gebrek. Zo kan je op de Grote Markt met 50 man op een groot bed springen. En je kan ook vanuit een raam in de Broeltorens op een luchtkussen springen.

Play kost 1,137 miljoen euro, waarvan de stad ongeveer de helft betaalt. Maar het resultaat is van een bijzonder hoog niveau. Neem nu het bed van 14 op 20 meter op de Grote Markt, van Jennifer Rubell. "Herinner je je dat gevoel nog om als kind in dat gigantische bed van je ouders te spelen? Dat gevoel brengen we terug met het springbed", zegt de Nieuw-Zeelandse kunstenares. Wie andere plannen heeft in het bed: je mag er niet in slapen en het wordt 's nachts afgesloten. Meer nog: er is (camera)bewaking en de lucht wordt 's nachts uit het opblaasbaar deel gelaten, om het elke morgen weer op te blazen. Het is ook erg plezant in de Broeltoren Noord, waar je je eerst op de eerste verdieping door een ruimte vol limoengroene ballonnen moet banen, een werk van Martin Creed uit Engeland. Om vervolgens vanuit een deurtje naar beneden te springen, op een gigantisch luchtkussen. Verder speciaal, aan de verlaagde Leieboorden, is de Vrijwillige Individuele Publieke Automatische Gevangenis (VIPAG). Wie 1 euro in de automaat stopt, zit 5 minuten achter tralies. "We doen in ons leven allemaal wel eens iets wat niet mag", zegt kunstenaar Leo Copers. "Gaan biechten doen we niet meer. Deze gevangenis is een alternatief."





Voetbalveld

Eveneens pret verzekerd is het op een heuvelachtig voetbalveld van 15 op 20 meter, waar je met twee teams van maximum zeven personen tegen elkaar kan spelen. En wie tot rust wil komen, kan dat in een prachtige rode cirkelvormige zitbank op de Broelkaai, de Modified Social Bench van Deens installatiekunstenaar Jeppe Hein die vroeger aan de Brooklyn Bridge in New York stond. De stad is trouwens van plan om enkele van de kunstwerken, zoals de zitbank, te kopen.





Peter Pan

Het is slechts een kleine greep uit het aanbod, want Play omvat meer dan veertig binnen- en buiteninstallaties van (inter)nationale kunstenaars, die hun humor en spel gebruiken om onze aandacht te vestigen op menselijk gedrag. Play putte ook inspiratie uit het zogenaamde Peter Pan-syndroom, waarbij de pure vrijheid en de zorgeloosheid van het 'kind zijn' centraal staan. Het gratis toegankelijke stadsfestival loopt van 23 juni tot 11 november. Er worden minstens 10.000 bezoekers verwacht. Er zijn infopunten, met bijvoorbeeld uitleg over de route, in musea Texture en 1302 en in het muziekcentrum Track. Info: www.playkortrijk.be. Je kan ook een spel spelen op www.playstadsspel.be.