Sportstickers palmen centrum in 28 april 2018

Kunstenaars Frank Merx en Robbert Goyvaerts hangen 250 stickers van sporters uit in het stadscentrum. De raamstickers tonen gezichten van atleten, op een explosief moment waarop ze op het punt staan om zichzelf of de tegenstander te overtreffen. Je ziet op de foto's emoties zoals woede, angst en trots. Het project Sportfaces vraagt ook de medewerking van Kortrijkzanen. Wie dat wil, kan zijn of haar sportfoto insturen. Een selectie wordt omgevormd tot raamstickers, die eind mei ook verspreid worden. Het parcours situeert zich vooral van het station tot op het Buda-eiland, via het Schouwburgplein en de Grote Markt. Het wordt ook gecombineerd met videowerk en enkele installaties. Sportfaces is tot 21 juli in het straatbeeld te zien. Info: www.sportfaces.be. (LPS)