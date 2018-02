Sportstad lanceert mascotte Koji 14 februari 2018

02u34 0 Kortrijk Kortrijk is dit jaar European City of Sport. Zo stelt de European Capitals and Cities of Sport Federation. Een mooie erkenning, die wel 70.000 euro kostte.

De titel is een troef om topsportevenementen binnen te halen en om sportactiviteiten te promoten. Daar hoort ook een mascotte bij, vooral om de activiteiten voor kinderen extra in de kijker te zetten. De levensgrote Koji, een samentrekking tussen (Ko)rtrijk en em(oji), werd dinsdagnamiddag voorgesteld. De mascotte, de naam is door Xavier Vercoutere bedacht na een oproep op Facebook, liet zich voor het eerst zien in zaal 1 van de sporthal Lange Munte, tijdens de vakantiekampen van de organisatie Sportplus. "Koji maakt de brochures voor vakantiekampen, sportklassen en allerlei lessenreeksen nog kindvriendelijker en maakt het onthaal tijdens bijvoorbeeld sportklassen en evenementen nog warmer", zegt sportschepen An Vandersteene (N-VA). (LPS)