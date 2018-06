Sportievelingen steunen samen goeie doelen ELF VRIENDEN ZOEKEN SPONSORS VIA WEBSITE KILOMETER.BE JOYCE MESDAG

19 juni 2018

02u35 2 Kortrijk Elf vrienden uit Kortrijk, Deerlijk, Menen, Harelbeke en Ardooie willen via sportieve uitdaging-en geld inzamelen voor het goede doel. Ze richtten de website kilometer.be op, waarmee ze sponsors zoeken. De opbrengst van hun acties gaat naar de mug-heli, de vzw OK, Het Ventiel en De Misthoorn.

Het verhaal van kilometer.be begint bij Gregory Vanhoucke uit Deerlijk. De voorbije drie jaar ging hij elk jaar een sportieve uitdaging aan ten voordele van een goede doel. Zo gaf hij het goeie voorbeeld en gingen ook zijn kameraden fantaseren over geld inzamelen voor het goede doel. "Toen we met een aantal vrienden gingen supporteren toen Sandrine Vancraeyenest vorig jaar de halve marathon liep, kregen we het idee om ooit ook eens een héle marathon te lopen", zeggen Stijn Verstichel, Sil Degroote, Niels Holvoet en Geoffrey Sabbe.





Vzw OK

Het wilde idee werd al snel concreter, en elf vrienden hebben intussen vier activiteiten uitgestippeld waar ze geld mee in het laatje willen brengen. De vriendengroep koos enkele goede doelen uit die hen nauw aan het hart liggen. Sandrine en Eline Vancraeynest kozen voor de Waregemse vestiging van de vzw OK, wat staat voor Ontspanning met en na Kanker. "De vzw organiseert activiteiten voor mensen die strijden tegen de ziekte of deze overleefd hebben", vertellen de zussen. "Onze mama, Christine Terryn uit Deerlijk, heeft onlangs borstkanker overwonnen. Tijdens haar ziekte heeft ze veel kracht gehaald uit de activiteiten van de vzw OK, waarbij ze in contact kwam met lotgenoten."





Mug-heli

Het tweede goede doel is de West-Vlaamse mug-helikopter. Dat idee kwam van Geoffrey Sabbe, die werkt als journalist.





"In mijn job zie ik vaak hoe belangrijk het is dat iemand in nood snel geholpen wordt. Hoewel de mug-heli 700 keer per jaar tussenkomt, krijgt de heli niet de middelen van de overheid die het nodig heeft." Ook aan 'dementie' heeft de vriendengroep gedacht. Een deel van wat ingezameld wordt, gaat naar twee organisaties die zich inzetten voor dementie: Het Ventiel uit Harelbeke, en De Misthoorn in Ingelmunster. "Mijn mama werkt als vrijwilliger bij Het Ventiel", zegt Sophie Demeyere. "Aangezien vriendin Bieke Ryckbosch werkt voor De Misthoorn, hebben we de beide organisaties uitgekozen."





Zaterdag 30 juni organiseren de vrienden een zomerparty in Zwevegem, als aftrap van hun geldinzamelacties. Op 18 augustus houden de vrienden een fietsmarathon in en rond café De Florre in Harelbeke.





Dan zullen ze 24 uur lang met minstens één teamlid rondjes fietsen rond het café. Op 15 september is er ook een spaghettiavond in Anzegem. Het slotstuk volgt op 21 oktober. Dan lopen zes leden de marathon van Brugge. Meer info op www.kilometers.be.