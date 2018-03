Spoorwegovergang later open 09 maart 2018

De werken op de spoorwegovergang in de Kortrijksestraat, van Infrabel, lopen vertraging op. Door de vrieskou en de sneeuw kon de aannemer eind vorige week niet werken, waardoor het asfalteren nu is uitgesteld. De spoorwegovergang en dus ook de Kortrijksestraat heropenen hierdoor niet op zaterdag 10 maart, maar pas op dinsdag 13 maart voor het verkeer. Dat zal op dinsdag wel vóór de ochtendspits zijn. Er zijn ook gevolgen voor de heraanleg van Heuleplaats.





"De start van de heraanleg van de zone naast de Sint-Eutropiuskerk vat niet op maandag 12, maar op dinsdag 13 maart aan", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Want de parking Lagaeplein moet altijd bereikbaar zijn. Dat is niet mogelijk indien de werken aan de spoorweg en naast de kerk samenvallen."





(LPS)