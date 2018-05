Spoorweg naar Rijsel 175 jaar 05 mei 2018

175 jaar geleden werd met de lijn Kortrijk-Rijsel destijds de in Europa eerste grensoverschrijdende spoorweg geopend. Dat was een gevolg van een spoorwegwet in 1837, die een aantal nieuwe verbindingen aan het oorspronkelijke net van de Belgische staatsspoorwegen toevoegde. Naast de naar Duitsland geplande lijnen, kregen de verbindingen met Frankrijk daarbij prioriteit. De spoorlijn werd in juni 1843 voor vervoer van passagiers en goederen in gebruik genomen. De treinverbinding verbond ook de havens van Antwerpen, Gent en Oostende met de Noord-Franse industriesteden Tourcoing en Roubaix. Er is vandaag om 13.30 uur een viering van de 175ste verjaardag, aan het station in Kortrijk. (LPS)