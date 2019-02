Spoeddienst AZ Groeninge legt maandag het werk (even) neer: “Druk is te hoog” Peter Lanssens

15 februari 2019

12u44 0 Kortrijk De directie van het ziekenhuis AZ Groeninge krijgt de wind van voren, na het nieuws over de aanwerving van 32 voltijdse medewerkers. De spoedopname krijgt geen extra personeel. “We zijn voor het blok gezet”, vindt Lieze Vansintjan, secretaris van bediendenvakbond LBC-NVK. Komende maandag wordt het werk even neergelegd op de spoed. “We krijgen geen waardering voor ons positief werknemersbeleid”, reageert Stefaan Lammertyn, woordvoerder van AZ Groeninge.

De medewerkers van de spoed trokken in 2018 aan de alarmbel bij LBC-NVK, voor de (te) hoge werkdruk. Er waren 44.844 spoedgevallen in AZ Groeninge in 2018. Dat zijn er 5.133 meer (+12,9 procent) dan in 2017. “Er komen verder door de medische en technologische evolutie steeds meer taken bij”, zegt Vansintjan. “Zo is spoed nu ook een expertisecentrum voor patiënten met een beroerte (CVA, red.). En de directie wil van spoed een expertisecentrum maken voor patiënten met zware traumatische letsels. Omdat de werkdruk ook op andere diensten te hoog is, laat de directie bovendien een aantal van hun taken doorschuiven naar de spoed. Zo moet de spoed hulp bieden aan het cathlab: de dienst die mensen met een hartinfarct behandelt. En alle administratie rond dergelijke opnames gebeurt nu ook door de medewerkers van het onthaal spoed.”

Drie extra verpleegkundigen

De medewerkers eisen bijkomend personeel op de spoed. Er werken daar nu 57 medewerkers, administratief personeel inbegrepen. “We willen drie voltijdse verpleegkundigen en een halftijds administratief personeelslid voor het onthaal extra”, zegt medewerker Danny De Brabandere (57) uit Bellegem, LBC-NVK-hoofdafgevaardigde in AZ Groeninge. “De werkdruk is problematisch. We kunnen onze eigen taken niet meer naar behoren uitvoeren. Er zijn nog geen fouten gemaakt op de spoed. Maar we vrezen ervoor”, aldus De Brabandere. “De voorziene 32 extra aanwervingen worden toegewezen aan afdelingen waar de werklast en groei het grootst zijn”, reageert woordvoerder Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge. “We investeren zo maximaal in werkgelegenheid, zonder ons financieel evenwicht in gevaar te brengen. Wat LBC-NVK vraagt, is onredelijk. Nog meer aanwervingen doen de cijfers van het ziekenhuis in het rood belanden. In spoed kwamen we trouwens al aan die vraag tegemoet, door daar eerder tien extra voltijdse krachten toe te kennen, van 47 in 2016 naar 57 in 2018.”

Er zijn nog geen fouten gemaakt op de spoed. Maar we vrezen ervoor. De werkdruk is echt problematisch. Danny De Brabandere

Korte werkonderbreking en optocht

De actie is op maandag 18 februari, om 15 uur aan de inrijpoort van spoed. Waar er een korte werkonderbreking zal zijn, gevolgd door een kleine optocht op de terreinen van het ziekenhuis. “We hebben al jarenlang de gewoonte om de bestaffing en verdeling van extra personeel over de diensten op voorhand te bespreken met de directie”, pikt Lieze Vansintjan in. “Maar de directie willigt onze vraag tot grondig overleg niet in en onderhandelt niet over het toewijzen van extra personeel. De communicatie van de directie donderdag over de 32 nieuwe aanwervingen gebeurde proactief, zonder overleg”, aldus Lieze Vansintjan. Klopt niet, volgens Stefaan Lammertyn: “Onze directie pleegde wél een aantal keren overleg met de vakbonden. We betreuren het dat LBC eenzijdig tot actie overgaat. De andere vakbond BBTK doet dat niet”, aldus Lammertyn.