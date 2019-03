Spoedafdeling AZ Groeninge krijgt versterking Peter Lanssens

27 maart 2019

17u28 3 Kortrijk Een deel van het personeel van de spoedafdeling in het ziekenhuis AZ Groeninge legde op maandag 18 februari even het werk neer om de te hoge werkdruk onder de aandacht te brengen. Er is nu een oplossing uitgewerkt. De spoedafdeling krijgt snel versterking.

Directrice Inge Buyse las de personeelsleden van spoed de les tijdens de korte werkonderbreking op 18 februari. Goed een maand later is er toch een doorbraak. Vakbonden LBC-NVK en BBTK-ABVV vragen op de spoed drie voltijdse verpleegkundigen extra. Die vraag wordt nu ingewilligd. “We zullen de ‘mobiele equipe’ uitbreiden”, zegt medewerker Danny De Brabandere (57), LBC-NVK-hoofdafgevaardigde in AZ Groeninge. “Dat is een team van verpleegkundigen, dat we op alle diensten kunnen inzetten. Een drietal verpleegkundigen wordt prioritair naar de spoed gestuurd, wat een mooi compromis is. Ook het onthaal van de spoed wordt versterkt, met een halftijds administratief personeelslid extra, door iemand te verschuiven van het groot onthaal naar het onthaal in de spoed”, aldus Danny De Brabandere. De maatregelen komen bovenop 32 eerder al geplande extra aanwervingen, over alle diensten in AZ Groeninge heen.