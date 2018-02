Spinrag lokt 10.050 bezoekers 27 februari 2018

De zestiende Spinrag was een recordeditie met 10.050 bezoekers. Nooit eerder beleefden zoveel gezinnen het kinderkunstenfestival in Kortrijk. "We maakten een mix tussen betalende en niet-betalende voorstellingen, zodat iedereen de kans kreeg om Spinrag mee te maken", zegt schepen van Cultuur An Vandersteene (N-VA). Spinrag krijgt een verlengstuk met 'Spinrag zomert'. 60 kinderen bezetten tijdens de laatste week van augustus de schouwburg, samen met docenten, makers en kunstenaars. Ze maken zelf kunstwerkjes, liedjes, dialoogjes en choreografieën om zo hun talenten en creativiteit bot te vieren. Inschrijven kan vanaf vrijdag 23 februari om 20 uur. Info: www.spinrag.be. (LPS)