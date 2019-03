Spijbelen? ‘Klaslokaal’ rijdt naar Brussel: “Bewust met klimaat bezig” Peter Lanssens

15 maart 2019

14u45 0 Kortrijk Spijbelen voor het klimaat? Niet in het Guldensporencollege Kaai vrijdag, waar het vierde jaar Office in een als klaslokaal ingerichte bus naar de klimaatmars in Brussel werd gereden. Niet zomaar een uitstapje ook, zo blijkt. “We zijn bewust met het klimaat bezig. Zo proberen we plastic zoveel mogelijk te vermijden”, zeggen leerlingen Badr Hamouchi (16) en Kheda Dunayeva (16).

De bus deed dienst als klaslokaal, zodat het schrappen van lessen zoals Engels niet nodig was. “We geven als school geen toelating om te spijbelen voor het klimaat”, zegt leerkracht algemene vorming Elisabeth Sinnaeve (40) uit Hulste. “Je kàn dat gewoon niet toelaten, anders gaat het concept spijbelen verloren en wordt het een uitstap. Dat is een stap te ver. Het initiatief van Office On Wheels verandert de zaak omdat we zo het spijbelen omzeilen. Want omdat onze leerlingen een laptop van de school gebruiken, er loopt een project in het college, namen ze die gewoon mee op de bus. Dat is meteen ook de reden waarom we de winnaar van de wedstrijd in West-Vlaanderen zijn”, zegt Sinnaeve. Office On Wheels, een initiatief van de beroepsfederatie van Autobus- en Autocarondernemers van Vlaanderen (BAAV), schreef de wedstrijd uit voor de busrit naar de klimaatmars in Brussel. Zo’n tweehonderd scholen in Vlaanderen namen deel. Al waren de leerlingen er niet helemaal gerust in. “Zo’n bus vervuilt toch ook?”, vragen Badr Hamouchi en Kheda Dunayeva zich af. “We hebben toch liever een voertuig dat minder CO2 uitstoot. We zitten toch wat met een dubbel gevoel eigenlijk.”

Milieuvriendelijke bus

Inge Buytaert van Office On Wheels sust: “Het is de eerste rit van deze nieuwe en milieuvriendelijke bus, met een Euro 6 dieselmotor. Deze bus stoot minder CO2 uit dan een trein. En een volle bus vervangt liefst 33 auto’s. Voor de rit naar de klimaatmars in Brussel zijn er wel ‘maar’ 25 plaatsen, om het te doen lukken als rijdend klaslokaal”, aldus Buytaert. De leerlingen werkten in aanloop naar de mars in Brussel een hele maand rond het klimaat. Zo hadden ze het over hun ecologische voetafdruk, terwijl ze een vlog maakten met hoe zij denken dat onze wereld er zal uitzien in 2040. “Het leeft heel zeker. Alle leerlingen beseffen dat er een serieus klimaatprobleem is. Waar ik trouwens ook helemaal van overtuigd ben”, zegt Elisabeth Sinnaeve. “Ik heb nu al schrik voor mijn kleinkinderen, over hoe zij de gevolgen van de klimaatverandering pas echt gaan meemaken. Het is 5 na 12.”

Minder douchen

Praten over het klimaat en betogen voor een beter klimaat, allemaal goed en wel, maar doen de leerlingen ook zelf iets? “Absoluut, iedereen moet bij zichzelf beginnen”, zegt Badr Hamouchi. “Zo ben ik actief in speelpleinwerking Wasper in speeldomein De Warande in Heule. Waar we acties rond het klimaat uitwerken. Zo heb ik me al ingetapet met plakband. De kinderen mochten mij daarna vol vuilnis ‘hangen’. Maar zo deden we tegelijk wel een zwerfvuilactie. Dat is niet alles. Zo gebruiken we herbruikbare bekers. En ook thuis doen we inspanningen. Door bijvoorbeeld zo weinig mogelijk plastic te gebruiken”, aldus Badr. “Wij proberen thuis ons afval zo correct mogelijk te sorteren, zodat het kan gerecycleerd worden”, zegt Kheda Dunayeva. “En we douchen ons geen twee keer per dag, om minder water te verbruiken. Het kan veel beter, want mensen zijn onze planeet nu te veel aan het vervuilen. Kijk naar al het plastic in de oceanen. Ik maak me zorgen over onze toekomst”, aldus Kheda Dunayeva.