Spelers van KV Kortrijk schieten met scherp… tijdens een partijtje paintball Maxime Petit

09 januari 2019

17u21

Het mag allemaal iets losser deze week voor de spelers van KV Kortrijk. Dat verraden de verschillende teambuildingactiviteiten die op de agenda staan. Er werd al een onderling tennisvoetbaltoernooi gespeeld, donderdag staat er een pingpongtoernooi geprogrammeerd en vrijdag wordt er tijdens een nieuwjaarsreceptie met sponsors geklonken op 2019. Tijdens het paintballen op woensdag niets dan dolle pret.

De volledige A-kern verzamelde in de vroegere raamfabriek Vlieghe die sinds mei dienst doet als speeltuin voor de paintballliefhebbers. Yves Vanderhaeghe bedankte vriendelijk voor een sessie verfschieten. “Er is al genoeg geschoten op mij dit seizoen door de pers”, voegde hij er fijntjes aan toe. Bij speler Kanu brak het angstzweet uit toen zaakvoerder David Desrousseaux de regels uit de doeken deed en wees op de gevaren. “Wat? Vliegt zo’n verfbal aan 300 km per uur rond? Dat moet toch gigantisch pijnlijk zijn als je geraakt wordt?” Hij kon het nadien best eens vragen aan Christophe Lepoint die in het heetst van de strijd een verfkogel tegen de duim kreeg. “Net geen blessure, maar het doet verdomd geen deugd”, zei hij toch met een groen lachje. Teddy Chevalier, ook op de voetbalvelden doorgaans een sluipschutter, ontpopte zich tot grote winnaar van het openingsspel. “Ik won ook al het tennisvoetbaltoernooi eerder op de dag. Nog maar eens een bevestiging dat ik in alles de beste ben”, liet hij helemaal in zijn stijl optekenen. “De beste paintballer? Je bleef de hele tijd ‘op vier poten’ in uw hoekje schuilen. Zo kan ik het ook”, vergalde een medespeler de Franse euforie.

De voetballers van KVK hebben nog ruim een week de tijd om zich klaar te stomen voor de tweede competitiehelft. Op 19 januari staan ze voor een verplaatsing naar Standard. Aan de uitstekende groepssfeer hoeft alvast niet getwijfeld te worden.