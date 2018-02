Speelpleinwerking opent snoezelpaleis 15 februari 2018

Het nieuwe seizoen van de Kortrijkse speelpleinwerking Wasper in speeldomein Warande in Heule is gestart.





De werking is populair en was in 2017 goed voor een recordaantal van 11.742 inschrijvingen. Voor kinderen met een beperking zijn de prikkels en indrukken op een druk speelplein intens. Zij komen voortaan tot rust of worden gericht geprikkeld in een oude scheepscontainer, die als 'Snoezelpaleis' ingericht is. Snoezelen is een activiteit die gebruik maakt van zintuiglijke prikkels zoals sfeerlicht, muziek en speciale geuren.





"Het voorkomt crisismomenten en draagt bij tot een positieve speelervaring", zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). "We zetten ook themakoffers in binnenkort, zodat de container telkens een andere inkleding kan krijgen." (LPS)