Speelgoedwinkel Bart Smit sluit in K Peter Lanssens

28 januari 2019

17u08 0 Kortrijk De vestiging van speelgoedwinkelketen Bart Smit in de Sionstraat, in winkelcentrum K, wordt stopgezet. Er is momenteel een uitverkoop bezig. Die loopt nog tot midden februari, want dan sluiten de deuren er definitief.

Het management van K zoekt naar een nieuwe invulling voor het pand in de Sionstraat. “Het vertrek van Bart Smit is zeker een verlies voor K, want er zijn in de speelgoedsector niet veel andere spelers”, zegt K-shoppingmanager Nicole Bats. “Er zijn ketens zoals Fun en DreamLand, maar die bevinden zich aan de rand van de stad. We bekijken wat we kunnen doen en werken er hard aan”, aldus Nicole Bats. Er sluiten in ons land wel meer vestigingen van Bart Smit, omdat ze verlieslatend zijn. De winkels ondervinden vooral concurrentie van webshops. De vestiging van Bart Smit in winkelcentrum Ring Shopping aan de stadsrand blijft wel open.