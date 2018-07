Spanning en ontlading op Schouwburgplein NAGELBIJTEN TOT LAATSTE SECONDE PETER LANSSENS

03 juli 2018

02u57 0 Kortrijk Wat een ontlading maandagavond na de zege van de Rode Duivels tegen Japan. Van ongeloof naar euforie in 20 minuten. En in de marge: de organisatoren van het WK-dorp op het Schouwburgplein dienden klacht in tegen jeton-fraudeurs. Het gaat om jongeren.

Delirium op het Schouwburgplein, waar tristesse omsloeg in vreugde. 'We Are The Champions' van Queen klonk nog nooit zo luid. "Iedereen dacht dat het voorbij was, maar de Rode Duivels hielden zich sterk", zegt Benoit Terrier (22) uit Lauwe. "Nu winnen we écht alles op het WK", aldus Terrier. "Deze match was niet goed voor mijn hart, ik voelde het echt 'overslaan'", lacht gewezen uitbater van café De Klokke Frank Vierstraete (61). "Maar een pluim voor hoe het WK-dorp georganiseerd wordt", aldus Vierstraete. Want ook daar was wat aan de hand. Je kon gisteren in het WK-dorp geen drank meer betalen met gele standaard jetons. Want die hadden geen gepersonaliseerd logo, wat jongeren met slechte bedoelingen was opgevallen. Zij kochten gelijkaardige gele jetons bij Bol.com en Amazon. Aan 7 cent per stuk, terwijl de gele jetons van het WK-dorp 2 euro per stuk waard waren.





Jetons registreren

De bom ontplofte donderdag tijdens de wedstrijd Engeland-België, toen er voor zo'n 8.000 euro aan drank betaald werd met de valse jetons. Dat werd pas achteraf vastgesteld. Er circuleren al namen van mogelijke daders. Het gaat om jongeren. "De organisatoren van het WK-dorp hebben officieel klacht ingediend, er volgt een onderzoek", zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Wie nog geldige gele standaardjetons had, kon die gisteravond in het WK-dorp laten registreren. Dat deden 120 mensen, samen goed voor 425 geldige gele jetons. "We laten die eerlijke bezoekers zo snel mogelijk weten op welke manier we ze vergoeden", vertelde organisator Kurt Goethals. Er was wrevel, maar ook begrip, zoals bij Lore Viaene (23) uit Bissegem, die zes geldige gele jetons inleverde. "Het komt nu niet op die 6 euro", vertelde ze. "Of de fraudeurs gestraft moeten worden? Ze moeten in ieder geval beseffen dat het niet kan wat ze gedaan hebben."





Rood, oranje én blauw

Je kon gisteren enkel nog betalen met nieuwe rode, oranje en blauwe gepersonaliseerde drankjetons. Dat zal ook op de kwartfinale tegen Brazilië zo zijn. Problemen bleven gisteren uit. "We hadden geen gele jetons zonder logo mogen gebruiken", zegt Kurt Goethals. "Het is vooral schandalig dat sommige mensen met slechte bedoelingen op de rug van onze organisatie pinten pakken en dronken worden."