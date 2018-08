Sp.a wil tuincoach die inwoners gratis adviseert 21 augustus 2018

02u30 2 Kortrijk Sp.a Kortrijk rolt vanaf 2019 een plan tegen klimaatverandering uit, indien de partij na de verkiezingen mee aan zet blijft. Opvallend is het inhuren van een tuincoach.

"Die adviseert Kortrijkzanen gratis over tuinen met streekeigen planten, zodat vogels, vlinders, egels en andere diertjes er een veilige thuis vinden", zeggen kandidaten Jan Desmet, Bert Herrewyn en Philippe De Coene.





"Inwoners kunnen via de tuincoach ook een beroep doen op gratis bomen- en plantenpakketten, vanuit de stad aangeboden." Het plan omvat verder ecologisch ingerichte bedrijvenparken, met bijvoorbeeld groendaken en poelen voor amfibieën, het uitbreiden van het Preshoekbos met 34 hectare en Bellegem-, Heule- en Kooigembos met 50 hectare, het bebossen van de landschapskamer Smokkelpot in het stadsgroen Marionetten met 14 hectare en het aankopen en bebossen van het parkgebied van de Sjouwer in Aalbeke. Verder meldt het plan een uitbreiding van de Natuurbank, opgericht om natuurverenigingen bij de aankoop van natuurgebieden financieel te ondersteunen. Eveneens nieuw is een stedelijk bomenbeleid dat alle bomen in openbaar domein in kaart brengt en bepaalt welke soorten waar komen. Ook omvat het plan stappen om de achttien beken in Groot-Kortrijk en alle beekvalleien op een natuurvriendelijke manier in te richten. Een voorbeeld is de Markebeek, waar delen nabij de Preshoekstraat al natuurlijk ingericht zijn met bijvoorbeeld waterbuffering voor het centrum van Marke en een avontuurlijke speelzone. (LPS)