Sp.a wil futurotheek en dak op E17

Als sp.a na de verkiezingen aan zet blijft, komt er een futurotheek of bib van de toekomst op de tip van het Buda-eiland, nabij de Kasteelbrug. "Het wordt een landmark van 18 miljoen euro, met toparchitectuur," zegt schepen-lijsttrekker Philippe De Coene. "We financieren deels met Vlaamse middelen en de verkoop van de huidige bib. De bib zit nu in een te beperkt gebouw in de Leiestraat." Een tweede plan is een dak op de E17 tussen Xpo en het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost. "Die overkapping wordt 1 kilometer lang en bijna 100 meter breed. Je krijgt zo een nieuw park."





Zomerspeelpleinen

"Het brengt zuurstof in plaats van fijn stof en rust voor omwonenden in plaats van het geraas van verkeer. Sp.a raamt dat project op 150 miljoen euro en wil er het Vlaams Gewest voor mobiliseren en wil centraal in alle deelgemeenten zomerspeelpleinen, zoals op de Grote Markt in Kortrijk. Kostprijs: een kleine 200.000 euro. (LPS)