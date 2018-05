Sp.a strikt radiomaker Broos Claerhout 17 mei 2018

Broos Claerhout (26) is in Kortrijk kandidaat op de lijst van sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen. De jeugdwerker zit bij radio Quindo, het medialab voor en door jongeren. Hij heeft er speciale aandacht voor kwetsbare jongeren. Hij en zijn team kregen in 2016 nog erkenning van koningin Mathilde, die er op bezoek kwam. "Ik wil een stem geven aan jongeren. Want er loopt zoveel beschikbaar en soms miskend talent rond", zegt hij. Hij is ook voorzitter van Kansen voor Kinderen. Die vzw organiseert vakanties voor kwetsbare kinderen tot 12 jaar. Broos Claerhout woont samen met zijn partner in de Sevenslaan. (LPS)