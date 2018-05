Sp.a strikt horecaman Luc Lebon 18 mei 2018

02u37 0

Luc Lebon (64), uitbater van feestzaal LuNa in Bissegem, krijgt voor de gemeenteraadsverkiezingen een plaats op de lijst van sp.a.





De Kortrijkzaan en zijn vrouw Nathalie Depuydt (46) gaven in 2016 om hun huwelijk te vieren voor 600 mensen een gratis volksfeest op de Grote Kring in het winkelwandelgebied. Lebon was een populaire dj en presentator van volksfeesten. De zoon van de uitbaters van gewezen volkscafé Tivoli in de Wijngaardstraat verzorgt nog optredens voor senioren, onder meer in tal van woonzorgcentra.





Luc Lebon, vroeger nog uitbater van de cafetaria in het Magdalenazwembad en later van de cafetaria in sporthal De Dageraad in Harelbeke, zet zich bij sp.a voor de horeca in. Lebon en zijn vrouw wonen in het Begijnhof. (LPS)