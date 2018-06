Sp.a sleutelt aan lage-emissiezone, nu al meting van luchtkwaliteit 30 juni 2018

02u35 1 Kortrijk Kortrijk meet als eerste stad in Vlaanderen zelf de luchtkwaliteit. Start-up Aptus installeert hiervoor zes sensoren. Sp.a sleutelt onder meer ook aan een lage-emissiezone.

De eerste van zes sensoren is er al, in de Liebaertlaan. Er komen er tegen midden juli ook nabij de brug van de Doorniksesteenweg over de E17, aan de Meensesteenweg nabij Bissegemplaats, de Oudenaardsesteenweg nabij het VTI en in de Leiestraat nabij het stadhuis. Een laatste sensor zal verschijnen aan sportcentrum Wembley, om ook data van een rustige locatie zonder doorgaand verkeer te hebben. De sensoren meten stikstofdioxide (NO2), fijn stof, luchtdruk, temperatuur en vochtigheid. De resultaten komen in 'real time' op www.kortrijk.be/klimaatstad. De sensoren verhuizen na verloop van tijd ook naar andere locaties om meer gebieden van de stad in kaart te brengen.





Het is de investering van 35.000 euro en de jaarlijkse onderhoudskost van 10.000 euro waard, vinden ICT-schepen Philippe De Coene (sp.a) en schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "We hebben nood aan gedetailleerde metingen om de problematiek beter in kaart te brengen. En om de mensen te sensibiliseren dat het op sommige plaatsen gevaarlijk is om te ademen."





Sp.a sleutelt aan ingrijpende voorstellen zoals een lage-emissiezone, waar de meest vervuilende dieselwagens niet welkom zijn, zoals in Brussel en Antwerpen. "Uitleg volgt", zeggen de schepenen. (LPS)