Sp.a niet met stadslijst naar kiezer 02u26 0

Meerderheidspartij sp.a pakt voor de gemeenteraadsverkiezingen niet met een stadslijst uit, waarbij ook mensen zonder partijkaart als onafhankelijken op de lijst staan. Open Vld overweegt dat wel. "We zijn fier op ons werk en hebben geen reden om onder een andere naam op te komen", zei schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene zaterdagavond op de sp.a-nieuwjaarsreceptie.





De socialisten klopten zich in evenementenhal Depart op de borst met verwezenlijkingen als de bouw van Depart, het parkeervrij maken van de Grote Markt, de uitbouw van een fietsstad, de verlaging van de Leieboorden aan de Broeltorens, de vernieuwing van de Houtmarkt en het Begijnhof, de bouw van nieuwe rusthuizen in Bellegem en de Condédreef in Kortrijk en de komst van een volksrestaurant, kinderopvang en zorgbedrijf in gewezen tapijtenwinkel Gheysens in de Doorniksestraat. "Ik dank daarbij ook partners Open Vld en N-VA, want we gunnen elkaar wel iets", besloot De Coene. (LPS)