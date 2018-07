Sp.a lanceert vrouwen uit de zorg 04 juli 2018

Vier vrouwen uit de zorg komen met de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van sp.a op. Sigrid Depraetere (46) uit Aalbeke is verpleegkundige in de dienst thuiszorg van Bond Moyson en is gespecialiseerd in het begeleiden van diabetespatiënten. Ze zet zich in tegen vereenzaming. Nancy Desmet (47) uit Bellegem werkt in een woonzorgcentrum en wil van Kortrijk een warme stad maken. Debby Nuttin (38), ze woont op Overleie, werkt ook in een woonzorgcentrum en zet zich in voor dierenwelzijn. Heidi Tiebergyn (34) uit Kooigem werkt in de gesloten crisisafdeling van een psychiatrisch centrum. Ze pleit voor uitgebreidere openingsuren van de dorpsbib in Kooigem en een betere busverbinding naar Kortrijk. (LPS)