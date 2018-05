Sp.a lanceert 12 jongeren, 4 in top 10 25 mei 2018

02u58 0

Sp.a lanceert voor de gemeenteraadsverkiezingen twaalf jongeren. Meer nog: vier van hen krijgen een plaats in de top tien van de lijst. Maar wie van hen die felbegeerde plaatsen krijgen, wordt later bepaald. Nieuw is Sarah Ben Chikha (24), nichtje van acteur Zouzou Ben Chikha, beter gekend als Amar in de absurde Canvas-fictiereeks Bevergem. "Ik droom van een Kortrijk waar wonen, cultuur, vrije tijd en onderwijs betaalbaar is voor iedereen", vertelt ze. Ook nieuw zijn Emile Declercq (26), Renzo Clevers (26), Lieselot Devroe (28), Sarah Verbrugghe (21), Hayat Achrifi (25), Younes El Haddaji (21), Broos Claerhout (26) en Maxim Veys (31). Drie kwamen zes jaar geleden al op. Dat zijn uitbater van café De Boemelaar in Heule Jason Lebon (25), balieverkoper Pieter D'haene (26) en parlementair medewerker Billy Buyse (25). "We toonden met schepenen Axel Weydts en Bert Herrewyn en parlementslid Tine Soens al aan dat we bij sp.a alle kansen geven om door te groeien", zegt lijsttrekker Philippe De Coene (sp.a). "Nu komen er nog eens twaalf extra jongeren bij. Ze zijn allen geëngageerd en zeer actief in verschillende domeinen. Maar ze delen een aantal zaken: hun jonge leeftijd en grote inzet voor de stad", aldus schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene. (LPS)