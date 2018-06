Sp.a in het verzet tegen plastic in verkiezingsprogramma 06 juni 2018

02u56 0 Kortrijk Sp.a neemt vier voorstellen in haar verkiezingsprogramma op om de plasticberg in Kortrijk te verminderen.

Het doet dat naar aanleiding van Plastic Attack afgelopen weekend, een burgerinitiatief als protest tegen plastic verpakkingen en de negatieve impact hiervan op het leefmilieu.





"In Kortrijk verbruiken we gemiddeld 98 zakjes per persoon per jaar", zegt Bert Herrewyn, huidig schepen.





"Dat zijn er 7,5 miljoen per jaar, met zijn allen. Meer dan 90 procent van die zakjes wordt maar één keer gebruikt, terwijl het honderden jaren duurt vooraleer dit zakje is afgebroken."





De sp.a denkt aan een gratis herbruikbare zak van de stad, een premie voor plasticvrije handelszaken, een bonus via extra Joyn-punten voor klanten die geen plasticzakken gebruiken, en een proefproject op de Maandagmarkt waarbij herbruikbare textielzakken, netjes, potjes en papieren zakjes de plastic zakjes moeten vervangen.





(JME)