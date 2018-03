Social Deal start vandaag SUPERKORTINGEN VAN 50 PROCENT IN RESTAURANTS PETER LANSSENS

27 maart 2018

03u09 0 Kortrijk Zuid-West-Vlaanderen is de eerste regio in onze provincie waar Social Deal start, vanaf vandaag. Het online platform bundelt een selectie van vooral restaurants waar je superkortingen van 50 procent kan krijgen.

Social Deal lanceert dagelijks campagnes waar je in horecazaken een maaltijd kan nemen aan heel forse kortingen. De zaakvoerders houden hiervoor een of enkele tafeltjes vrij. Is dat wel leefbaar? "Het is de beste reclame die je kan hebben", vindt medezaakvoerster Britt Degroote (24) van traiteurzaak en Italiaans restaurant Pomodoro in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk.





"Veel mensen kennen onze winkel, maar niet ons restaurant. Dat zal veranderen door Social Deal. We gaan zo nieuwe mensen over de vloer krijgen. Dat die heel goedkoop eten? Die mensen gaan dat zelf compenseren door bij die goedkope maaltijd bijvoorbeeld een goeie aperitief of een duurdere fles wijn te nemen. Social Deal is ook ideaal om je zaak toch vol te krijgen op kalmere dagen. En let op, je moet altijd kwaliteit leveren als je de mensen, die via Social Deal tot hier komen, ook echt aan je zaak wil binden als nieuwe klant. Want ze kunnen bijvoorbeeld een recensie op Social Deal zetten. Die commentaren zijn heel belangrijk voor de reputatie van je zaak."





Vijftig ondernemers

Aurélie Blieck (28), medegerante van café Bar des Amis op de hoek van de Grote Markt en de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kortrijk, is account manager voor Social Deal in Zuid-West-Vlaanderen. Ze gaf haar job als interieurarchitect op om vol voor Social Deal te gaan. "Omdat ik er van overtuigd ben dat Social Deal de horeca vooruit zal stuwen", zegt ze. "Want je eet niet enkel goedkoop, je leert vooral ook nieuwe zaken kennen. En je blijft die zaken ook nadien bezoeken." Er doen al vijftig ondernemers mee. In Kortrijk zijn dat horecazaken 't Vierspit, Bar Central (tapas, nvdr.), Sunset Bowling, De Menenpoort, Petit Paris, Pomodoro, The Lab, Hollywok, het recentelijk geopende L'atelier des Stars met een Franstalige kokkin in het bedrijvencentrum Pottelberg en Nostalgie. Sunset Bowling, hoor ik u denken? Daar gaat het bijvoorbeeld over een arrangement van een steengrill diner met een spelletje bowlen. Er zijn dus veel mogelijkheden. Zo doen er ook andere zaken mee, zoals Blueberry Hill (een goedkope kliminitiatie, nvdr.) en Flyboard Vlaanderen. En er nemen ook zaken uit onder meer Waregem, Menen, Ieper en Roeselare deel. Je surft naar www.socialdeal.be of downloadt de app Social Deal.





Je krijgt dagelijks om 10 en 20 uur een melding waar je superkortingen kan krijgen. Er is ook de handige app Spontaan, waar je op elk moment kan nagaan welke Social Deal zaken er in de buurt zijn, van waar jij op dat moment bent.