Soap rond onveilige Pottelberg blijft duren: geen vierkant groen en fietssuggestiestroken vervagen Peter Lanssens

09 januari 2019

14u22 0 Kortrijk De soap rond de vernieuwde maar nog steeds onveilige Pottelberg (N43) blijft duren. Tijdelijke fietssuggestiestroken en zebrapaden in gewone verf, eind november 2018 aangebracht, zijn nu al aan het vervagen. Verder kan vierkant groen inrichten op het kruispunt Pottelberg (nog) niet.

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen wacht tot april om definitieve fietssuggestiestroken en zebrapaden op de Pottelberg (N43) aan te leggen. De ondergrond is nu te vochtig voor de ‘thermoplastische markeringen’. Het mag ook niet te koud zijn. Met andere woorden: het weer moet perfect zijn, anders komt de belaging gewoon weer los. Het blijft verder windstil over het eventueel doortrekken van een vrijliggend fietspad tot bij de Meiweg. Dat fietspad komt nu plots op de rijweg Pottelberg richting Marke uit, recht tegenover de parking van woonzorgcentrum De Pottelberg. Dat is gevaarlijk. Het onderzoek is momenteel nog volop bezig.

Lichtenregeling aanpassen

De inrichting van vierkant groen op het vernieuwde kruispunt van de Pottelberg met de Condédreef, Aalbeeksesteenweg en Felix de Bethunelaan staat op de helling. Vierkant groen houdt in dat alle fietsers en voetgangers uit de vier richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken. Auto’s en vrachtwagens wachten dan nog even. Vierkant groen vermijdt zo contact tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerd verkeer en voorkomt dodehoekongevallen. Het stadsbestuur en oppositiepartij Groen willen vierkant groen en vragen AWV om het waar te maken, maar het kan (nog) niet. “Omdat vierkant groen nog niet in de wegcode voorzien is”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We bekijken met AWV wel of we er de lichtenregeling op een andere manier kunnen laten aanpassen”, aldus Weydts. Lang wachten is in ieder geval geen optie. Zo kwam Annemie Dufromont (48) van geschenkenzaak De Vreemde Eend in de Wijngaardstraat op 5 oktober vorig jaar op het kruispunt onder een vrachtwagen terecht. Ze liep toen een bekkenbreuk, barst in de rechterknie en gebroken linkerpols op.