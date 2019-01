Snelle slager was met zijn hoofd in de wolken VHS

21 januari 2019

D., een 36-jarige slager uit Wevelgem, mag van de politierechter in Kortrijk vijftien dagen niet met de wagen rijden omdat hij betrapt werd toen hij 121 kilometer per uur reed in een zone 70. Dat gebeurde vorig jaar in de Torkonjestraat in Marke. De advocaat van de man betwistte de inbreuk niet. “Mijn cliënt had de snelheidsbeperking niet gezien. Hij verkeerde na een avondje cinema met zijn hoofd in de wolken en lette niet goed op. Daarvoor wil hij trouwens zijn excuses aanbieden.” Welke film slager D. was gaan bekijken, is niet bekend. Feit is wel, dat hij naast z’n rijverbod ook nog een boete kreeg van bijna 500 euro.