Sneeuw? Vorm shop & go om tot gratis maximum 2 uur parkeren Unizo komt met opmerkelijk voorstel, schepen Weydts schiet het meteen af Peter Lanssens

30 januari 2019

15u28 0 Kortrijk Unizo stelt voor om bij uitzonderlijke weersomstandigheden shop & go om te vormen tot gratis maximum twee uur parkeren tussen 12 en 14 uur. “Geen denken aan. Het zou geen enkel effect hebben”, zegt mobiliteitsschepen Axel Weydts (sp.a).

Dat sneeuwdagen zoals vandaag en een week geleden handelaars en horecabazen hard in hun portefeuille treffen, een snelle rondvraag in Kortrijk leert dat het bij velen om een omzetverlies van minstens 50 procent gaat, ontgaat Unizo niet. De Unie van Zelfstandige Ondernemers reageert met een opmerkelijk voorstel: “Het weer heeft zijn invloed op de lokale economie”, zegt Mattijs Baekelant, regioverantwoordelijke in Zuid-West-Vlaanderen. “Unizo vraagt aan het stadsbestuur en het parkeerbedrijf Parko om na te denken over het omvormen van shop & go tot gratis maximum twee uur parkeren tussen 12 en 14 uur, bij uitzonderlijke weersomstandigheden. Geef ademruimte aan horeca en winkels en stimuleer mensen om hun plannen niét te annuleren, door het slim parkeersysteem flexibel in te zetten onder bepaalde weersomstandigheden en zo extra bereikbaar te zijn. Want als stad kan je, zoals ondernemers al doen, werken aan de gastvrijheid in bepaalde omstandigheden.”

Geen enkel effect

Schepen Axel Weydts verwijst het voorstel naar de prullenmand: “We nemen het niet in overweging omdat het geen enkel effect zou hebben. Denken ze bij Unizo nu echt dat het tijdens hevige sneeuwval een invloed op het gedrag van mensen zou hebben, zodat ze toch naar onze stad zouden rijden om er twee uur gratis te kunnen parkeren? Dat is niet zo. Op welke planeet leeft Unizo eigenlijk? Het wordt tijd dat ze daar wat moderner beginnen te denken”, aldus Axel Weydts. “Hoe kan je nu weten dat het niet werkt zonder het eerst uit te proberen met een proefopstelling”, reageert Mattijs Baekelant. “Het is wél modern denken want gaat over het verder benutten van een slim parkeersysteem in een extreme situatie”, aldus Baekelant. Voor alle duidelijkheid: het principe op de groene shop & go parkeerplaatsen (werken met sensoren, red.) blijft nu gratis maximum 30 minuten parkeren.