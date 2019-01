Sneeuw treft handelaars hard: ruim 50 procent minder omzet Restaurateurs kunnen annulaties amper bijhouden: “We staan machteloos” Peter Lanssens

30 januari 2019

13u06 0 Kortrijk Sneeuwdagen zoals vandaag en een week geleden treffen handel en horeca hard, zo blijkt uit een snelle rondvraag in Kortrijk. Er is over het algemeen sprake van minstens 50 procent minder omzet. “We staan machteloos. We kunnen enkel maken dat het trottoir voor alle winkels sneeuwvrij is”, zegt Kortrijks Unizo-voorzitter Gudrun Bekaert van bloemenzaak Descaplant in de Doorniksewijk.

De restaurateurs in de binnenstad kunnen de annulaties amper bijhouden. Dat was vorige week ook zo. Horecabazen prevelen schietgebedjes om hen te behoeden van nog meer sneeuwdagen deze winter. “Het scheelt zeker de helft bij een gewone dag, zo moest ik vorige week vijftien reservaties schrappen”, zegt Geert Quintens van bistro Botero op het Schouwburgplein. “De parking onder het Schouwburgplein blijft altijd bereikbaar, maar de mensen durven toch de straat niet op. En ’s avonds in het donker is het nog erger”, aldus Quintens. Hetzelfde verhaal bij eetcafé Fernand in de Zwevegemsestraat. “Vorige week woensdag werden àlle reservaties afgebeld”, zeggen zaakvoerster Joke Soubry en personeelslid Laura Cuyvers. “Er zat toen niets anders op dan te sluiten, ’s middags. Ook nu voelen we het. Zo zijn er al twee tafeltjes voor vanavond geannuleerd. Wellicht drie op vier zal afbellen. Vervelend, maar we hebben er wel alle begrip voor. Want het land ligt plat, door de hevige sneeuwval.”

Goed gestrooid

“Slagerijen, modezaken,… àlle handelszaken worden getroffen door zo’n sneeuwdag”, zegt Kortrijks Unizo-voorzitter Gudrun Bekaert. “Zelfs dokters, kinesisten en tandartsen lijden eronder, want ook daar zijn er mensen die afzeggen omdat ze niet naar buiten willen of kunnen. Het zijn trouwens niet enkel klanten die afhaken, zo geraken ook werknemers van handelszaken niet (meteen) ter plaatse. Leveringen aan huis staan eveneens op een laag pitje. Veel handelszaken draaien op minder dan de helft van hun normale omzet. We kunnen er enkel voor zorgen dat de trottoirs voor alle handelszaken sneeuwvrij zijn. Ik heb trouwens de indruk dat de wegen goed gestrooid zijn in Kortrijk.”

Mensen helpen elkaar

Ook Valerie Descamps van dagbladhandel en slijterij Descamps in de Leiestraat voelt de gevolgen van de sneeuwdag. Al zijn er ook voordelen. “Vooral ouderen zijn bang voor de sneeuw en komen niet buiten, maar de mensen helpen elkaar. Ze nemen kranten en tijdschriften voor hun buren mee. Ik verkoop trouwens meer kranten op een sneeuwdag dan op een normale dag. Abonnees, die hun krant niet in de bus kregen omdat postbodes niet uitreden, springen een dagbladhandel binnen om hun krant te kopen, zodat ze toch op de hoogte blijven. Zo zal Het Laatste Nieuws tegen vanavond zeker uitverkocht zijn. Ook opvallend: het was gisteren drukker dan normaal. De mensen kwamen nog snel langs, om de sneeuw voor te zijn. Maar goed, het algemeen beeld blijft dat zo’n sneeuwdag balen is voor veel handelaars. Er zijn minder mensen op straat. En ze komen pas later ’s morgens naar buiten, terwijl het ’s avonds veel sneller gedaan is.”